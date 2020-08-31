Путин считает выборы в Беларуси легитимными

Об этом сообщил Путин в интервью телеканалу "Россия-1", сообщает "Интерфакс"

Прямая речь: "Мы исходим из того, что выборы состоялись. Я сразу это сделал. Мы признали их легитимность. Я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах".

Говоря о выборах в Беларуси, Путин отметил, что в мире вообще не существует "ничего идеального".

Прямая речь: "Белорусские власти пригласили БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле над выборами. Что же они не приехали? И это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов. Поэтому кто-то может сомневаться в результатах, но у меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны".

Напомним: 9 августа после выборов президента Беларуси в стране начались протесты.

Чтобы разгонять митинги, ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людей. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.

Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихоновская – 10%.

Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.

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