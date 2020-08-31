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Несколько стран подтвердили случаи повторного заражения Covid-19

31.08.2020 / 16:17
После США и Китая о случае реинфицирования коронавирусом сообщили ученые Эквадора.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информагентство dpa

В субботу, 30 августа, стало известно, что в Институте микробиологии Университета Кито (IMUSFQ) сообщили о первом случае повторного инфицирования коронавирусом пациента, который уже болел COVID-19 и выздоровел.

У указанного лица обнаружили два разных штамма коронавируса. В мае болезнь прошла в легкой форме, а в августе у этого пациента наблюдались умеренные симптомы. В то же время в июле результат теста на коронавирус был отрицательным.

Кроме того, исследователи в Эквадоре отметили, что во время второго инфицирования у пациента выявили повышение уровня иммуноглобулина (IgG) в ответ на вирус, что означает, что в его организме уже были антитела.

Дословно: "У больного COVID-19 пациента в Эквадоре геномы вируса были секвенированы в мае и снова в августе".

Напомним: исследователи из Гонконгского университета первыми сообщали про подтвержденный случай повторного заражения коронавирусом в Китае.

После этого у 25-летнего жителя штата Невада, США, подтвердили повторное заражение коронавирусом.

Источник

коронавирус, Covid-19
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