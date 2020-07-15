ЦИК Беларуси не пустил на выборы главного соперника Лукашенко

Об этом сообщает "Радыё Свабода"

Глава ЦИК республики Лидия Ермошина предложила отказать Бабарико в регистрации из-за несоответствия декларации фактическим доходам и участию иностранной организации в его кампании.

За решение проголосовали единогласно.

Комитет государственного контроля Беларуси утверждает, что "преступная группа" извлекала преступные доходы, а незаконная деятельность Бабарико как "лидера преступной группы" "подтверждается" конфискованными материалами и допросами подозреваемых.

Бабарико якобы получил незадекларированные 350 тысяч долларов США. В то же время по делу Бабарико еще не было судебного разбирательства - соответственно, он не был признан виновным.

Ермошина пошутила, что "взятки не указаны в налоговой декларации". По ее словам, других несоответствий в декларации выявлено не было.

Госконтроль также утверждает, что Бабарико незаконно использовал во время кампании иностранную финансовую помощь - ресурсы Белгазпромбанка, который на 99% принадлежит российским компаниям.

Представитель инициативной группы, адвокат Максим Знак отметил, что накануне вся информация из декларации была признана актуальной.

Также он подчеркнул, что информация из письма Госконтроля была предметом обвинения, которое не только не было рассмотрено в суде, но даже не было представлено защите на рассмотрение.

В письмах не указываются конкретные факты незаконной деятельности, отметил он, а показания против Бабарико противоречивы, в том числе относительно сумм незаконно полученных денег. По причине несоответствия деклараций, нет оснований отказывать в регистрации, сказал он.

В то же время действующий президент Беларуси Александр Лукашенко был зарегистрирован ЦИК в качестве кандидата в президенты. Он будет кандидатом в шестой раз - предыдущие пять раз он побеждал на выборах.

Кроме Бабарико в регистрации отказали еще одному оппозиционеру Валерию Цепкало.

Кандидатами зарегистрированы также: Андрей Дмитриев, председатель кампании "Говори правду", Анна Конопатская, бывший член Палаты представителей, Светлана Тихановская, жена политзаклюенного Сергея Тихановского, Сергей Черачня, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада).

Напомним: Бабарико считают наиболее реальной кандидатурой от оппозиции, способной пошатнуть многолетнее правление президента Беларуси Александра Лукашенко. Накануне избирательной кампании против него началось уголовное преследование.

10 июня Лукашенко поручил провести проверки частных компаний, которые якобы увольняют людей, если они отказываются подписываться за выдвижение альтернативных кандидатов. Он приказал "обвинить эту живую буржуазию в том, что они будут нести ответственность за людей".

11 июня Белгазпромбанк и ряд других компаний обыскали. Комитет государственного контроля заявил, что возбуждено уголовное дело по ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) УК.

17 июня избирательный фонд Виктора Бабарико был арестован со счетом в 100 тысяч рублей. Утром 18 июня Бабарико и его сын, а также руководитель инициативной группы Эдуард Бабарико были задержаны. Дома семьи Бабарико были обысканы.

Виктор и Эдуард Бабарико находятся в СИЗО КГБ, задержан ряд членов инициативной группы. По версии следствия, Виктор Бабарика был организатором незаконных действий, пытался повлиять на свидетелей и скрыть следы предыдущих преступлений. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 285 УК РФ (создание преступной организации или участие в ней).

Источник