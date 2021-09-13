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Лукашенко заявил, что Беларусь закупит у России оружия более чем на $1 млрд

13.09.2021 / 09:42
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко посетил российско-беларусские военные учения "Запад-2021" и заявил, что Беларусь планирует закупку российского вооружения более чем на 1 миллиард долларов.

Об этом заявил Лукашенко на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами, информируют БЕЛТА и "Беларусь сегодня"

Лукашенко рассказал, что на переговорах в Кремле он и Владимир Путин уделили много внимания вопросам обороны и безопасности, обсуждали перспективы поставок комплексов C-400 в Беларусь.

"Затянула конкретика: от строительства объектов, – в том числе космодром Восточный, – заканчивая вопросом вооружений. Мы обсуждали эти проблемы", – сказал Лукашенко.

Он отметил, что "сейчас комплексами С-300 полностью перекрыто западное направление Беларуси, но у нас добавилось южное направление".

Лукашенко отметил, что завершился первый этап совместных учений "Запад-2021". С его окончанием, завершаются сборы для военнослужащих территориальных войск.

"Это одно из важнейших мероприятий подготовки вооруженных сил, которое проводится на фоне непрекращающейся гибридной агрессии со стороны Запада в отношении Беларуси и России. Мы видим новые риски и вызовы на западе Союзного государства, обострение обстановки на границах государств – членов ОДКБ", – заявил Лукашенко.

"И пусть никто даже не сомневается, что мы – белорусы, россияне, казахстанцы, граждане других государств, входящих в ОДКБ, – готовы сделать все для сохранения региональной безопасности, мира в своем Отечестве", – сказал он.

Источник

оружие, Россия, Беларусь, Лукашенко
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