Лукашенко заявил, что Беларусь получит от РФ десятки военных самолетов и вертолетов

Об этом сообщает белорусское государственное информагентство БелТА.

«В ближайшее время (я подписал позавчера распоряжение) из РФ поставят нам (не буду говорить, какие деньги и что) десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил. Мы дооснастимся», - заявил Лукашенко.

Он также уточнил, что если на учениях "Запад-2021" минский режим увидит, что ему «нужно что-то еще, значит, мы купим у РФ и поставим на вооружение».

Стратегические российско-белорусские учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября. По данным Минобороны России, в них примут участие около 200 тысяч военнослужащих, а также до 760 единиц техники и 15 кораблей.

В июле Лукашенко утверждал, что необходимости размещать военные базы России на территории Беларуси нет, однако допускал переброску российских войск в случае необходимости. Он заявлял, что его администрация может поставить "под ружьё" до полумиллиона человек.

Лукашенко также заявил, что планируют 9 сентября «договориться» с президентом РФ Владимиром Путиным о пакете из 28 "дорожных карт / союзных программ" по интеграции, которые будут подписаны в октябре-ноябре 2021 года.

Как сообщалось, 9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. С тех пор в стране проходят массовые протесты против фальсификации результатов выборов, на которых Александр Лукашенко был объявлен победителем. Большинство демократических стран мира, в том числе Украина, не признают легитимность диктаторского режима.

Властные структуры Беларуси жестоко подавляют выступления народа и протесты, применяют репрессии и пытки против представителей оппозиции и граждан страны. Евросоюз применил личные и секторальные санкции против режима Лукашенко в связи с массовыми нарушениями прав человека в Беларуси.

Минский режим смог устоять во многом благодаря поддержке Кремля и российским кредитам. При этом Россия требует продолжить «углубленную интеграцию» в «Союзном государстве РФ и Беларуси».

Источник