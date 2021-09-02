Войти | Зарегистрироваться
14:36

четверг,
02 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

Лукашенко заявил, что Беларусь получит от РФ десятки военных самолетов и вертолетов

02.09.2021 / 14:21
Александр Лукашенко заявил о достигнутой с Кремлём договорённости о поставке Беларуси десятков самолетов, вертолетов, а также средств противовоздушной обороны, среди которых могут быть зенитно-ракетные комплексы С-400.

Об этом сообщает белорусское государственное информагентство БелТА.

«В ближайшее время (я подписал позавчера распоряжение) из РФ поставят нам (не буду говорить, какие деньги и что) десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил. Мы дооснастимся», - заявил Лукашенко.

Он также уточнил, что если на учениях "Запад-2021" минский режим увидит, что ему «нужно что-то еще, значит, мы купим у РФ и поставим на вооружение».

Стратегические российско-белорусские учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября. По данным Минобороны России, в них примут участие около 200 тысяч военнослужащих, а также до 760 единиц техники и 15 кораблей.

В июле Лукашенко утверждал, что необходимости размещать военные базы России на территории Беларуси нет, однако допускал переброску российских войск в случае необходимости. Он заявлял, что его администрация может поставить "под ружьё" до полумиллиона человек.

Лукашенко также заявил, что планируют 9 сентября «договориться» с президентом РФ Владимиром Путиным о пакете из 28 "дорожных карт / союзных программ" по интеграции, которые будут подписаны в октябре-ноябре 2021 года.

Как сообщалось, 9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. С тех пор в стране проходят массовые протесты против фальсификации результатов выборов, на которых Александр Лукашенко был объявлен победителем. Большинство демократических стран мира, в том числе Украина, не признают легитимность диктаторского режима.

Властные структуры Беларуси жестоко подавляют выступления народа и протесты, применяют репрессии и пытки против представителей оппозиции и граждан страны. Евросоюз применил личные и секторальные санкции против режима Лукашенко в связи с массовыми нарушениями прав человека в Беларуси.

Минский режим смог устоять во многом благодаря поддержке Кремля и российским кредитам. При этом Россия требует продолжить «углубленную интеграцию» в «Союзном государстве РФ и Беларуси».

Источник

оружие, Беларусь, РФ, Лукашенко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.