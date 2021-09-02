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Стихийные бедствия за 50 лет унесли два миллиона жизней - ООН

02.09.2021 / 16:47
В результате погодных катаклизмов за последние 50 лет погибло два миллиона человек, а общий ущерб составил $3,64 триллиона.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию при ООН.

При этом более 91% из двух миллионов смертей произошли в развивающихся странах.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявляет, что ее «Атлас» является наиболее полным обзором смертности и экономических потерь от погодных, водных и климатических экстремальных явлений.

Он рассматривает около 11000 стихийных бедствий, произошедших в период с 1979 по 2019 год, включая крупные катастрофы, такие как засуха в Эфиопии в 1983 году, которая стала самым смертельным событием, унесшим жизни 300 000 человек, и ураган Катрина в 2005 году, который оказался самым дорогостоящим с потерями в размере 163,61 миллиарда долларов.

Отчет ВМО показал ускоряющуюся тенденцию: с 1970-х годов до последнего десятилетия количество стихийных бедствий увеличилось почти в пять раз, что является дополнительным признаком того, что экстремальные погодные явления учащаются из-за глобального потепления.

При этом ВМО объясняет рост частоты данных явлений как изменением климата, так и улучшением отчетности о стихийных бедствиях.

Экономические убытки от этих явлений также выросли с 175,4 миллиарда долларов в 1970-х годах до 1,38 триллиона долларов в 2010-х, когда такие штормы, как Харви, Мария и Ирма, пронеслись по Соединенным Штатам.

Несмотря на то, что опасности стали более дорогостоящими и частыми, ежегодное число погибших снизилось с более чем 50 000 в 1970-х годах до примерно 18 000 в 2010-х, что свидетельствует о том, что усовершенствование систем раннего предупреждения об опасностях окупаются.

Источник

ООН, Стихийные бедствия
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