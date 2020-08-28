Лукашенко готов к диалогу с оппозицией и назвал условие

Об этом он заявил на совещании с членами правительства в Минске, передает БЕЛТА.

По его словам, диалог об изменении политического устройства Беларуси он готов вести, в первую очередь, с трудовыми и студенческими коллективами

""Если кто-то хочет диалога, пожалуйста. Как раз студенческие коллективы - это те коллективы, с которыми я готов вести диалог. Трудовые коллективы. Пожалуйста, формируйте своих представителей и будем вести. Все хотят нового политического устройства. Да ради бога, давайте возьмемся за Конституцию, вносите предложения, сформируем новую Конституцию", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что "крестьяне имеют право на свое слово, и рабочие хотят свое слово сказать, и специалисты этих предприятий, и учителя, и врачи".

"С улицей никто из властей за стол переговоров не сядет … Вот мое четкое представление и заявление по поводу диалога, с кем этот диалог мы можем вести. Если есть вменяемые люди от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой, милости просим, высказывайте свою позицию, но не на улице. Под давлением улиц никакого диалога в Беларуси не будет", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что против Беларуси началась дипломатическая бойня на самом высоком уровне, а Польша якобы хочет присоединить к себе Гродненскую область.

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