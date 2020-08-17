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Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Беларуси

17.08.2020 / 16:15
Президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко 16 августа продолжили обсуждение ситуации в республике, в том числе с учетом оказываемого на страну давления извне, сообщает пресс-служба Кремля.

"Продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Беларуси, в том числе с учетом оказываемого на Республику давления извне. С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также - в случае необходимости - по линии Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.

Это уже второй за выходные разговор президентов России и Беларуси. Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Лукашенко обсудили по телефону происходящие в Беларуси события, выразили уверенность, что все проблемы будут вскоре решены.

Источник

Беларусь, Путин, Лукашенко
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