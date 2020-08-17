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Лукашенко выступил на митинге в свою защиту, уже обещает реформы "завтра"

17.08.2020 / 15:54
Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, 16 августа, выступил на митинге в Минске на площади Независимости, где собрались его сторонники.

Об этом свидетельствует трансляция Радыё Свабода на Youtube

Прямая речь: "Вы просили меня, совсем молодого, неопытного человека, отвести народ от пропасти. Мы это сделали!

Я не сторонник улиц и площадей. Я не сторонник митингов… Но увы, это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь"

Лукашенко также заявил, что у него получилось построить "суверенное независимое государство". Исполняющий обязанности президента Беларуси также обратился к своим противникам, которые проводят массовые акции по всей стране: "Вы хотите реформ? Скажите Каких! Завтра начнем!".

Напомним: по данным оппозиционных белорусских журналистов, в Минске на митинг в поддержку Александра Лукашенко грозя увольнениями сгоняли рабочих, чиновников и силовиков.

Источник

реформы, Беларусь, Лукашенко
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