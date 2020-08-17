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Лукашенко выступил на митинге в свою защиту, уже обещает реформы "завтра"
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15:23
Представитель Эрдогана обвинил Байдена в невежестве и высокомерии за его высказывания о ситуации в Турции
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13:50
Цепкало в Беларуси стал фигурантом уголовного дела, объявлен в розыск
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13:19
США могут пойти на заключение нового ядерного соглашения с Россией - спецпредставитель Трампа
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12:48
Лукашенко отверг повторные выборы: не может быть больше 80% фальсификаций
- 15:54
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Экономика Украины начала восстанавливаться в третьем квартале - Шмыгаль
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13:50
Селитра в Украине хранится согласно стандартам - премьер
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15:47
В управлении государства должны остаться только 300 предприятий — Шмыгаль
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14:55
ЕС предоставит макрофинансовую помощь соседям для смягчения экономических последствий пандемии
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Конституционный суд открыл производство по обжалованию "зеленых" тарифов
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СБУ помешала продаже за €500 тысяч самодельного комплекса "прослушки"14.08.2020 / 07:50Последние новости рубрики
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08:15
В Днепре провели огневые испытания двигателей для новой ракеты "Циклон-4"
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09:14
В Бейруте – масштабные протесты, более 700 человек пострадали
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10:17
Китай запустил на орбиту новый оптический спутник
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В Киеве открылась выставка "Путешествие по неизвестному Крыму"
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В Бейруте произошел взрыв: по всей столице выбиты окна
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09:16
NASA успешно запустило миссию на Марс
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14:45
В Луцке террорист захватил автобус с 20 заложниками, звучали выстрелы - полиция
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12:12
На судостроительном заводе в Николаеве загорелся корабль
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09:27
Полицейские поймали 5 похитителей столичного бизнесмена
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09:08
NASA сообщила дату запуска исследовательской миссии на Марс
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