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Цепкало в Беларуси стал фигурантом уголовного дела, объявлен в розыск

17.08.2020 / 13:50
В отношении экс-претендента на пост президента Беларуси Валерия Цепкало в республике возбуждено уголовное дело за получение взятки, он объявлен в розыск.

"Весьма срочно! ГУУР КМ МВД Республики Беларусь за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст 430 УК РБ, разыскивается гражданин Республики Беларусь Цепкало Валерий Вильямович (...) Прошу на розыск преступника ориентировать личный состав ОВД и приданные силы", - говорится в ориентировке управления уголовного розыска УВД Минского облисполкома. Она передана агентству "Интерфакс-Запад" штабом.

В то же время, уточнили в штабе, пока юристы Цепкало не получили официального подтверждения этой информации, "очевидно, в связи с выходными".

В субботу, 15 августа, стало известно, что Цепкало был объявлен в розыск на территории России, это следует из базы данных розыска МВД РФ.

14 июля Центризбирком Беларуси не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты под предлогом нехватки достоверных подписей избирателей (не менее 100 тыс.) за его выдвижение, тогда как его инициативная группа собрала более 200 тыс. подписей. Цепкало подал в Верховный суд жалобу на отказ в регистрации кандидатом в президенты, тот отклонил ее.

24 июля Цепкало уехал в Москву с детьми из-за опасения быть задержанным, 2 августа стало известно, что политик переехал в Киев. Там 12 августа он заявил о создании "Фронта национального спасения Республики Беларусь".

Источник

розыск, Беларусь, Цепкало
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