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Новый глава партии Меркель призвал освободить Навального и подтвердил позицию по "Северному потоку 2"

26.01.2021 / 15:14
Новый глава партии "Христианско-демократический союз" Армин Лашет призвал российские власти освободить оппозиционера Алексея Навального и подтвердил свою позицию по "Северному потоку 2" - он поддерживает официальную линию Берлина.

"Мы поддерживаем позицию федерального правительства, которое выступает за освобождение Навального. Не Навальный должен сидеть в тюрьме, а преступники, которые совершили на него покушение", - сказал Лашет журналистам 25 января.

По его словам, он также поддерживает и позицию правительства ФРГ по вопросу газопровода "Северный поток 2". Берлин считает этот проект экономическим с политической составляющей. Ранее в понедельник официальный представитель правительства Штеффефн Зайберт сказал, что после ареста Навального и акций протеста в России в минувшую субботу позиция правительства осталась прежней, согласно ей ситуация Навального не связана напрямую с "Северным потоком 2".

"Нужно иметь четкую позицию в том, что касается наших ценностей", - указал Лашет.

Источник

Германия, Навальный, Северный поток, Лашет
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