Новый глава партии Меркель призвал освободить Навального и подтвердил позицию по "Северному потоку 2"

"Мы поддерживаем позицию федерального правительства, которое выступает за освобождение Навального. Не Навальный должен сидеть в тюрьме, а преступники, которые совершили на него покушение", - сказал Лашет журналистам 25 января.

По его словам, он также поддерживает и позицию правительства ФРГ по вопросу газопровода "Северный поток 2". Берлин считает этот проект экономическим с политической составляющей. Ранее в понедельник официальный представитель правительства Штеффефн Зайберт сказал, что после ареста Навального и акций протеста в России в минувшую субботу позиция правительства осталась прежней, согласно ей ситуация Навального не связана напрямую с "Северным потоком 2".

"Нужно иметь четкую позицию в том, что касается наших ценностей", - указал Лашет.

Источник