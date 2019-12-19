Меркель: Германия не одобряет санкции США против "Северного потока-2"

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP, об этом она сказала во время раунда вопросов к правительству в Бундестаге.

Меркель сказала, что Германия выступает против экстерриториальных санкций. В то же время она предложила вести переговоры с США.

"Я не вижу другого выбора, кроме как вести переговоры, но очень решительные переговоры о том, что мы не одобряем эти санкции", - сказала она.

Меркель также напомнила, что сейчас идут переговоры по транзиту газа через Украину, и, по ее словам, лишние дискуссии вокруг "Северного потока - 2" могут негативно на них отразиться.

Напомним, Сенат США во вторник, 17 декабря, одобрил закон об оборонном бюджете, который содержит положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2". На прошлой неделе проект закона одобрила нижняя палата Конгресса США.

В Кремле заявили, что санкции США являются нарушением международного права, но они не остановят строительство "Северного потока-2".

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