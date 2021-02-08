Войти | Зарегистрироваться
16:42

понедельник,
08 февраля
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Строительство "Северного потока-2" возобновили

08.02.2021 / 16:17
Судно-трубоукладчик "Фортуна" успешно провело морские испытания и приступило к прокладке труб "Северного потока-2".

Об этом сообщает DW

Компания-оператор строительства газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG объявила о возобновлении работ по укладке труб газопровода в водах Дании. Как отмечается в заявлении от 6 февраля, судно-трубоукладчик "Фортуна" в этот день приступило к трубоукладке в водах Дании. "Фортуна" может в течение суток прокладывать под водой до 0,4 километра труб.

В Nord Stream 2 AG отметили, что подготовительная работа к укладке труб на этом участке началась еще 24 января.

Еще с 15 января "Фортуна" имела право приступать к работам по укладке труб газопровода в исключительной экономической зоне Дании. Ожидается, что судно-трубоукладчик завершит работы в датских водах до конца мая, а затем приступит к укладке труб в водах Германии, где строительство продлится до июня.

Напомним: российский корабль-трубоукладчик "Фортуна", который строит "Северный поток-2", оказался под санкциями США. Санкции введены также против российской компании КВТ-РУС, которая является владельцем судна.

После этого концерн Bilfinger SE вышел из строительства "Северного потока-2", став первой немецкой компанией, которая покинула проект российского газопровода.

В самом "Газпроме" также признали, что для проекта появились риски.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не отказывается от проекта, хотя, вероятно, это станет раздражителем в улучшении отношений с новой администрацией США.

Источник

РФ, Северный поток
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.