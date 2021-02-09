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"Северный поток-2" планируют достроить в водах Дании к концу апреля

09.02.2021 / 15:54
Компания Nord Stream 2 AG планирует завершить строительство двух ниток газопровода "Северный поток-2" в водах Дании к концу апреля 2021 года. Также нужно достроить еще 30 километров в водах Германии.

Об этом сообщило агентство Reuters.

В водах Дании нужно проложить около 120 километров газопровода.

После завершения прокладки труб в немецких водах трубопровод сможет выйти на берег в немецком городе Любмин, вблизи Грайфсвальда.

Строительство газопровода "Северный поток-2" в водах Дании уже началось. Российское судно-трубоукладальник Fortuna завершило испытания начало процесс строительства газопровода в субботу, 6 февраля.

Напомним, министр экономики Германии выступил против отказа от достройки "Северного потока-2". По его словам, в таком случае немецкие компании потеряют "гигантские инвестиции".

Кроме того, СМИ пишут, что Германия может отказаться от газопровода "Северный поток-2" после завершения каденции канцлера Ангелы Меркель.

В то же время президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал энергетические отношения последним мостом между Берлином и Москвой.

Источник

Дания, Северный поток-2
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