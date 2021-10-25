Войти | Зарегистрироваться
17:04

понедельник,
25 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Руководство партии-победителя на выборах в Германии за быстрый запуск "Северного потока-2"

25.10.2021 / 16:21
Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс высказался за скорейшее введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".

Его позиция расходится с мнением возможных партнеров по коалиции - партии "зеленых".

Об этом шла речь в интервью политика изданию Augsburger Allgemeine.

"На мой взгляд, независимость обеспечивается не разрывом связей с другими, а наличием как можно большего числа связей с как можно большим количеством партнеров. К сожалению, вы редко можете выбирать поставщиков, исходя из их симпатий к политической системе, то же самое и с нефтью", - сказал Вальтер-Борьянс, отвечая на вопрос о том, что "зеленые" не хотят поддаваться на шантаж российского президента Владимира Путина и не хотят быстро давать одобрение на запуск "Северного потока - 2".

При этом Вальтер-Борьянс отметил, что Германия привержена соблюдению основных стандартов, а также участвует в европейских экономических санкциях.

"Однако в данном случае речь идет не о торговле, а об инфраструктуре, которая поможет нам осуществить переход нашей высокоразвитой страны к климатической нейтральности. В то же время, конечно, мы должны быстро расширять использование возобновляемых источников энергии", - добавил сопредседатель СДПГ.

По его словам, текущий рост цен на газ и топливо имеет три очень разные причины. Налог на выбросы CO2 имеет наименьшую долю. Эффект наверстывания после пандемии короновируса вносит более решающий вклад.

В то же время он признал, что "прямо сейчас российская политика поставок приводит к росту затрат на энергию".

Напомним, социал-демократы победили на недавних выборах в Бундестаг и стремятся создать коалицию под своим руководством. В вопросе "Северного потока-2" потенциальные коалиционные партнеры партии Вальтера-Борьянса имеют совсем другую позицию. Сопредседатель партии "Союз-90/Зеленые" Анналена Бербок на днях заявила, что выступает против выдачи разрешения на эксплуатацию газопровода.

Федеральное сетевое агентство Германии должно до начала января принять решение о разрешении на эксплуатацию "Северного потока-2", по которому предполагается поставлять до 55 миллиардов кубометров природного газа из России в Германию ежегодно.

Источник

Германия, Северный поток-2
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.