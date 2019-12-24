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Берлин пытался помешать санкциям США против "Северного потока-2"

24.12.2019 / 10:54
Незадолго до подписания президентом США санкций против российских газопроводов руководство Германии пыталось помешать их введению.

Об этом пишет Bild

Как говорится в публикации, Министерство иностранных дел ФРГ за несколько часов до подписания Трампом оборонного бюджета, который предусматривает санкции, направило Вашингтону письмо.

В нем сообщалось о том, что Украина и Россия договорились о новом транзитном контракте с 1 января 2020 года. Соответственно, по мнению МИД ФРГ, санкции против "Северного потока-2" не нужны. Результаты самого соглашения представят на следующий день в 14:00.

По мнению автора статьи Юлиана Релке, официальный Берлин придумал газовое соглашение, которого не существовало на то время. Информация о достижении компромисса во время газовых переговоров стала известна позже, а именно 20 декабря.

На запрос Bild, в ведомстве сообщили, что на время отправки письма существовали рамочные договоренности между странами, а новое соглашение должно быть согласовано до конца года.

Как утверждает автор статьи, введение санкции поставило Украину в более выгодное положение в ходе переговоров с Россией. Именно поэтому РФ согласилась выплатить 3 миллиарда долларов за решение Стокгольмского арбитража.

Напомним: 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Под штрафные меры попадут суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, которые имеют отношение к работе этих судов.

После этого швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток-2", официально заявила об остановке работ.

В МИД РФ заявили, что Россия собирается завершить строительство газопровода "Северный поток-2", несмотря на угрозу американских санкций.

Источник

США, санкции, Германия, РФ, Северный поток-2
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