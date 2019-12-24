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Берлин пытался помешать санкциям США против "Северного потока-2"
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РФ обещает ответ США на санкции за "Северный поток-2"
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На Кубе впервые за 40 лет назначили премьера
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Польша на слова Путина о Второй мировой: пропаганда в стиле сталинизма
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Парламент Великобритании одобрил соглашение о Brexit
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Зеленский продлил налоговые льготы для предприятий лиц с инвалидностью
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Президент подписал ратификацию соглашения с ЕИБ о строительстве метро в Харькове
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Милованов назвал главные реформы на 2020 год
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За аферу «УкрБуда» никто не ответит и за все заплатит государство, - эксперт
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S&P: России сложно будет завершить строительство "Северного потока-2"
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Красный Крест: в столкновениях под Радой есть пострадавшие
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Вифлеемский огонь мира — уже в Украине
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Десантно-штурмовая бригада показала технику, которую используют в ООС
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В Музее космонавтики в Житомире появится уникальный звездолет
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