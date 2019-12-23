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РФ обещает ответ США на санкции за "Северный поток-2"

23.12.2019 / 16:48
Глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал, что Россия даст ответ Соединенным Штатам на санкции в связи со строительством газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС, об этом он заявил в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести вред. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения", - сказал он.

Лавров также уверен, что газопровод будет запущен несмотря на санкции США.

"Я убежден, что "Северный поток - 2", как и "Турецкий поток", состоится. "Турецкий поток" будет запущен буквально через 2-3 недели", - сказал российский министр.

Лавров отметил, что европейцы чувствуют себя униженными со стороны США, и это одна из причин, почему поток заработает.

"В-третьих, конечно, их унизили. Все-таки слова прозвучали, в том числе из Берлина, который показывает, что чувство собственного достоинства у наших европейских партнеров еще сохранилось", - сказал он.

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Под штрафные меры попадут суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, которые имеют отношение к работе этих судов.

После этого швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток-2", официально заявила об остановке работ.

Источник

санкции, РФ, Лавров, Северный поток 2
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