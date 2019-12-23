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На Кубе впервые за 40 лет назначили премьера

23.12.2019 / 16:17
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назначил министра туризма Мануэля Марреро Круса первым главой правительства страны в соответствии с новой конституцией.

Об этом сообщает BBC.

"Президент Кубы Мигель Диас-Канель назначил первого премьер-министра страны на протяжении более 40 лет - им стал министр туризма Мануэль Марреро Крус", - говорится в сообщении.

Отмечается, что должность премьер-министра на Кубе была отменена в 1976 году тогдашним революционным лидером Фиделем Кастро, а возобновили в соответствии с нормами новой конституции, принятой в начале этого года.

56-летний Марреро возьмет на себя определенные обязанности, которые сейчас возлагаются на президента. Однако критики говорят, что любые подобные изменения структуры власти являются чисто косметическими, так как Кубинская коммунистическая партия и военное руководство остаются единственными двумя реальными институтами власти островной страны.

Источник

премьер, Куба
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