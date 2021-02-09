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Тарифы до конца отопительного сезона не вырастут - правительство подписало меморандум

10.02.2021 / 09:01
Тарифы до конца отопительного сезона не вырастут - правительство подписало меморандум
Правительство подписало меморандум с местными властями относительно тарифов на тепло и горячую воду, до конца отопительного сезона они повышаться не будут.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться в этом отопительном сезоне. Только что официально закрепили это в Меморандуме с местными властями ", - написал премьер.

Он добавил, что это "один из 8 шагов нашей команды по решению тарифного вопроса".

Ранее премьер отчитался о том, что правительству "удалось достичь определенного консенсуса с властью на местах, в ближайшее время состоится его подписания".

В Минрегионе сообщили, что меморандум заключен между Кабмином в лице министра развития общин и территорий Алексея Чернышева и первого заместителя министра энергетики Украины Юрия Витренко, а также Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и комуслуг, "Нафтогазом" и мэрами украинских городов.

Отмечается, что решение поддержали все городские председатели.

Меморандум также предусматривает, что предприятия теплоснабжения гарантированно смогут получать газ для производства тепла и поставки его в дома украинцев на протяжении всего отопительного периода 2020-2021 годов. Для этих предприятий предусмотрены отсрочка оплаты за природный газ и компенсации разницы между рыночной ценой природного газа и ценой, учтенной в тарифах за тепло.

Также, "Нафтогаз Украины" до 1 сентября 2021 года введет долгосрочные ценовые предложения для обеспечения устойчивого уровня цен на газ для предприятий теплоснабжения. "Это позволит избежать ценовых колебаний в течение отопительного сезона 2021-2022 годов", - добавляют в Минрегионе.

Напомним: сообщалось, что тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона повышаться не будут, в ближайшее время примут решение, что штрафы и пеню за неуплаченные тепло и газ по январь не будут применять.

Кабинет министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривны за кубический метр.

Для потребителей, которые имеют контракты на поставку газа по цене ниже 6,99 грн, тарифы не изменятся. Цена поставщика последней надежды так же установлена на уровне 6,99 гривны за кубометр.

Также министры установили предельный тариф на распределение газа - он не будет превышать 1,79 грн за кубометр.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в МВФ не были разъяренными из-за фиксации цены на газ в Украине - по его словам, представители Фонда обнаружили обеспокоенность, но "сейчас этот вопрос обсуждается".

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Кабмин, тариф, меморандум
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