70% украинцев считают экономическую ситуацию в стране очень плохой – опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 29 января по 3 февраля 2021 года.

При этом, 43% опрошенных оценивают уровень благосостояния их семей как "очень" или "достаточно" плохой, 46% - как "не плохой и не хороший", 7% - как "хороший" или "очень хороший".

Отмечается, что только 14% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 70% придерживаются мнения, что события развиваются в неправильном направлении.

Также результаты опроса свидетельствуют, что украинцы не слишком верят в быстрые изменения в экономической сфере.

"Только 7% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к лучшему, 8% надеются, что за это время изменится к лучшему уровень благосостояния их семьи.

Заметно чаще в ближайшие месяцы граждане ожидают ухудшения ситуации: 32% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к худшему, 24% - что за это время изменится к худшему уровень благосостояния их семьи.

Однако наиболее распространено мнение, что ситуация за 3 месяца существенно не изменится (соответственно 48% и 53% не ожидают изменений в этих сферах). Вместе с тем, ожидания изменений в экономической сфере является менее пессимистичными, чем в декабре прошлого года (тогда ухудшение экономической ситуации в стране в течение ближайших 3 месяцев ожидали 41% опрошенных, а ухудшение благосостояния своей семьи - 32%)", - говорится в сообщении.

"Ожидания изменений в ближайшие 2-3 года противоречивы: доли респондентов, ожидающих за этот период, что экономическая ситуация в стране и благосостояние семьи улучшатся, ухудшатся или не изменятся, мало отличаются и находятся в диапазоне от 19 до 25%", - добавили в Центре Разумкова.

При этом, 16% опрошенных считают, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет, 51% - что она способна преодолеть в более отдаленной перспективе, а 20% - что не способна их преодолеть.

Исследование провели с 29 января по 3 февраля 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Опросили 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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