Тарифы в Украине снизят. Кабмин подготовил восемь шагов

Об этом в своем Facebook сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

Прежде всего Кабмин одобрил предельную цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривны за кубометр, которая будет действовать завершения отопительного сезона.

"После консультаций с правительством и народными депутатами НКРЭКУ приняло решение об уменьшении тарифа на распределение для 14 облгазов. Снижение будет до 30%", - отметил премьер-министр.

КМУ провел совещание с Ассоциацией городов Украины, "Нафтогазом" и местными руководителями. Во время него стороны договорились, что тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне расти не будут.

Четвертым шагом является работа над годовыми продуктами на рынке газа.

"Такие годовые продукты от газоснабжающих компаний позволят людям на целый год понимать свою цену и планировать свой бюджет. В сентябре 2020-го "Нафтогаз" предлагал цену 4,70 грн за кубометр с НДС на целый год. Аналогичные продукты от других поставщиков стоит ожидать уже этой весной", - написал глава Кабмина.

Кроме того, на прошлой неделе АМКУ открыл 6 дел против газоснабжающих компаний-монополистов, которые несправедливо завысили цены.

Шестым шагом стало значительное упрощение доступа к субсидиям. Большинство граждан получают их сразу после заявки.

Кроме того, Кабмин уже наработал решение о компенсации украинцам, которые установили электроотопление.

"Это решение в ближайшее время будет также принято, и люди получат соответствующие выплаты", - заверил Шмыгаль.

Он добавил, что правительство разрабатывает законопроект об укрупнении газсбытов, что позволит снять вопрос о заоблачных платежах за распределение газа (так называемой абонплате). В ближайшее время КМУ планирует его принять и подать на рассмотрение в парламент.

Кроме того, сейчас обсуждается введение моратория на начисление пени и штрафов на газ за январь и справедливый механизм формирования цены на голубое топливо для ОСМД.

Напомним, 25 января в Киеве местные жители устроили тарифный протест. Протестующие под Офисом президента Украины выступают за снижение цен на газ.

В Харьковской, Полтавской, Житомирской и Херсонской областях возобновились акции протеста из-за тарифов на газ.

Вместе с тем, тарифный протест также проходит во Львове. Там местные жители собрались под стенами областной государственной администрации.

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