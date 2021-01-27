Газсбыты начали публиковать февральские тарифы на газ

Об этом сообщает "Газправда".

"Газопоставляющие компании должны обнародовать стоимость газа за 5 дней до начала месяца, если цена на следующий месяц будет отличаться от предыдущего. То есть в тех газопоставщиков, которые не обнародуют свежую, февральскую цену сегодня, формально будет действовать январская (высшая) цена", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 26 января свои февральские ценники обнародовали 10 компаний. В частности, Megawatt предложил цену 6,88, "Энергетические ресурсы Украины" - 6,90, ETG.UA - 6,98 грн за кубометр.

"Остальные поставщики, которые обнародовали цены по состоянию на утро вторника (Paliv Energy, "Галнафтогаз", "Аскания Энерджи", "Кременчуггаз-трейдинг", "Черновицкая областная энергоснабжающая компания", "Торговая электрическая компания", "Кировоградская областная энергоснабжающая компания"), предложили 6,99 грн за кубометр", - добавляет издание.

Напомним: Кабинет министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривни за кубический метр.

Для потребителей, которые имеют контракты на поставку газа по цене ниже 6,99 грн, тарифы не изменятся. Цена поставщика последней надежды также установлена на уровне 6,99 гривни за кубометр.

Также министры установили предельный тариф на распределение газа - он не будет превышать 1,79 грн за кубометр.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что в Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в рамках Меморандума обязательств.

Правительство провело встречу с Международным валютным фондом, премьер заявил о необходимости поиска компромисса по тарифам на газ.

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