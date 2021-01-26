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Citi прогнозирует в 2021 г. рост ВВП Украины на 4%

26.01.2021 / 12:49
Экономика Украины после падения на 5,1% в 2020 году в нынешнем году вырастет на 4% при небольшом увеличении инфляции (декабрь к декабрю) с 5% до 5,8%-6%, такой прогноз аналитики Citi обнародовали в вышедшем на днях прогнозе глобальной экономики.

По их мнению, ключевым драйвером роста станут потребительские расходы на фоне планируемого 30% повышения минимальной зарплаты с 5 тыс. грн до 6,5 тыс. грн.

Эксперты ожидают восстановления экономики до докризисного уровня в первом квартале 2022 года, в целом оценивая перспективы роста в 2022 году в 3% при снижении инфляции до 5,3%.

Банк прогнозирует повышение Национальным банком учетной ставки во втором квартале 2021 года на 50 б.п. – до 6,5% с целью уравновесить ценовое давление, вызванное ростом инфляции. В частности, Citi ожидает рост индекса потребительских цен до 5,8% к концу 2021 года.

Согласно обзору, аналитики прогнозируют ослабление курса гривни к концу этого года до 29,47 грн/$1 при среднегодовом его значении 28,92 грн/$1, а в следующем – соответственно до 30,67 грн/$1 и 30,12 грн/$1.

Аналитики отметили институциональный регресс, произошедший в 2020 году, но склоняются к тому, что необходимость финансировать большой дефицит госбюджета станет стимулом для властей Украины продолжать сотрудничество с МВФ. По из мнению, решающее значение будут иметь обеспечение независимости Нацбанка и выход из ситуации, возникшей после признания Конституционным судом неконституционными ряда антикоррупционных норм.

Источник

ВВП, Citi
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