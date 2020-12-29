Премьер поручил Витренко провести аудит формирования тарифов на газ

Об этом он заявил во время заседания правительства 28 декабря.

"В августе этого года был отменен режим ПСО для рынка газа. Фактически, состоялась либерализация рынка, когда потребители получили право свободно выбирать поставщика газа. Сейчас едва ли не самые низкие цены для бытовых потребителей предлагает государственный НАК "Нафтогаз".

Поэтому призываю украинцев выбирать для себя лучшего поставщика и не переплачивать тем, кто все еще пытается спекулятивно заработать на ценах на газ", - сказал Шмыгаль.

Он, в частности, поручил и.о. министра энергетики Юрию Витренко вместе с АМКУ проверить обоснованность цен на газ.

"Необходимо провести аудит формирования тарифов и снижение тех составляющих тарифа, которые являются несправедливыми и неоправданными с точки зрения рынка и рыночных условий. У вас есть все рычаги, чтобы урегулировать эти вопросы", - подчеркнул премьер.

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