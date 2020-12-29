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Шкарлет обещает рост на 20% зарплат педагогам с 1 января

29.12.2020 / 17:19
С 1 января 2021 года должностные оклады педагогов увеличатся на 20%.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в интервью Украинскому радио.

"С 1 января будет на 20% рост. По сравнению с 1 апреля 2020 года по состоянию на 1 декабря 2021 года будет в целом рост 30%. Министерство образования и науки подготовило профильный закон о поддержке педагогических и научно-педагогических работников в части болезни COVID- 19. И Президент сегодня готов внести первоначальный закон (так же, как и для медиков) о социальных гарантиях для педагогических и научно-педагогических работников. На сегодняшний день мы разослали всем центральным органам исполнительной власти определенные средства, которые обеспечивают 20% роста медиков, работающих в системе образования и науки", - сказал Шкарлет.

По его словам, МОН и профсоюзы сотрудничают в части постепенного увеличения средств на оплату труда педагогам.

По словам Шкарлета, «мы получили плюс 50-100% по всем показателям, статьям и субвенциям. Те сокращения, которые состоялись между первым и вторым чтениями, зависят не от того, что у нас забрали деньги. А от того, что увеличение минимальной заработной платы с 1 июля было перенесено на 1 декабря. То есть это операционная разница. У образования почти ничего не забрали. Забрали 500 миллионов, то есть капитальные расходы. Но я уверен, что в течение 2021 года сможем несколько наверстать, определенным образом перераспределить бюджет, и мы за это будем бороться», - отметил Шкарлет.

Напомним, 15 декабря Верховная Рада приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».

В госбюджете на 2021 год Министерству образования и науки предусмотрены расходы в объеме 139,5 млрд грн, что на 26,6 млрд грн больше, чем в 2020 году. В основном это средства на увеличение заработной платы с 1 января на 20% и с 1 декабря 2021 года - на 8,4%.

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зарплата, педагоги, Шкарлет
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