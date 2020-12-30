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Венедиктова отрицает затягивание согласования подозрений в деле Приватбанка

30.12.2020 / 11:15
Национальное антикоррупционное бюро передало подозрения по делу Приватбанка на согласование лично Генеральному прокурору. Уже две недели от Ирины Венедиктовой нет ответа, генпрокурор отрицает.

 

Об этом сообщили источники ЭП в НАБУ.

Венедиктова затягивание дела отрицает:

"Я не вправе открывать тайну следствия, но в общих чертах могу успокоить общество - все необходимые шаги сделаны, процессуальные решения приняты, дело начало двигаться в нужном русле".

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова вошла в состав групп прокуроров в трех основных производствах в отношении группы "Приват".

В ноябре 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка передал в НАБУ дело о выведении многомиллиардных средств из Приватбанка до его национализации.

Речь идет о расследовании того, как руководство банка по сговору с бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым нанесли государству ущерб на 116,8 млрд грн.

4 марта Артем Сытник заявил, что дела Приватбанка находятся на финальной стадии и только отсутствие экспертиз откладывает на недалекое будущее принятие решений.

1 мая Сытник заявил, что бюро движется к объявлению подозрений в деле Приватбанка.

В декабре Сытник заявил, что бизнесмен Игорь Коломойский через подконтрольных ему нардепов пытается повлиять на расследование дела Приватбанка.

Источник

Приватбанк, Венедиктова
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