Венедиктова отрицает затягивание согласования подозрений в деле Приватбанка

Об этом сообщили источники ЭП в НАБУ.

Венедиктова затягивание дела отрицает:

"Я не вправе открывать тайну следствия, но в общих чертах могу успокоить общество - все необходимые шаги сделаны, процессуальные решения приняты, дело начало двигаться в нужном русле".

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова вошла в состав групп прокуроров в трех основных производствах в отношении группы "Приват".

В ноябре 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка передал в НАБУ дело о выведении многомиллиардных средств из Приватбанка до его национализации.

Речь идет о расследовании того, как руководство банка по сговору с бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым нанесли государству ущерб на 116,8 млрд грн.

4 марта Артем Сытник заявил, что дела Приватбанка находятся на финальной стадии и только отсутствие экспертиз откладывает на недалекое будущее принятие решений.

1 мая Сытник заявил, что бюро движется к объявлению подозрений в деле Приватбанка.

В декабре Сытник заявил, что бизнесмен Игорь Коломойский через подконтрольных ему нардепов пытается повлиять на расследование дела Приватбанка.

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