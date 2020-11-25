Шкарлет обещает, что зарплата педагогов увеличится дважды за год

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, об этом заявил в.и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.

«В проекте Государственного бюджета Украины на 2021 год указано, что должностные оклады работников по Единой тарифной сетке будут увеличиваться дважды: с 1 января и с 1 июля. Итак, с января 2021 года размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работников бюджетной сферы, в том числе в области образования и науки, увеличатся на 20%, а с июля - еще на 8,3%. Это сбалансированный и финансово обеспеченный проект бюджета. То есть средства на такое увеличение должностных окладов и заработных плат на 2021 год предусмотрены. Работаем над тем, чтобы найти возможность дополнительно увеличивать зарплаты педагогов», - отметил Шкарлет.

Так, как сообщили в МОН, после одобрения правительством Верховная Рада в первом чтении уже рассмотрела проект Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год», которым предусмотрено на отрасль образования 173,8 млрд гривень, что по сравнению с государственным бюджетом на 2020 год больше на 34 млрд гривень.

В МОН напомнили, что с 23 ноября на внеочередном заседании правительства было принято решение о приостановлении до 31 декабря 2021 года действия постановления Кабинета Министров от 10.07.2019 г. № 822 «Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки» и отметили, что решение правительства Владимир Гройсман, принятое в июле 2019 года, не было подкреплено наличием средств в бюджете.

Я отмечается на сайте МОН, решение, принятое 10 июля 2019 года и подписаное Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в последние дни деятельности его правительства, носило только популистский характер и не было подкреплено наличием средств в бюджете. Так по расчетам МОН, на реализацию постановления правительства от 10.07.2019 № 822 необходимо дополнительно по меньшей мере 50 млрд грн из бюджетов разных уровней.

В то же время в министерстве обратили внимание на то, что отсрочка постановления КМУ №822 не предусматривает изменения в условиях оплаты труда педагогических, научно-педагогических и научных работников, действующих сегодня, а именно: установление доплат, надбавок, повышений должностных окладов (ставок заработной платы) . Так, по сообщению МОН, в этом году была изыскана возможность увеличить должностные оклады всех работников бюджетной сферы, в частности педагогических, научно-педагогических и научных работников, с 1 сентября 2020 года на 5,8%.

Источник