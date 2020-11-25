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Минцифры вместе с оператором запустили "пилот" интернета на железной дороге

25.11.2020 / 16:48
Министерство цифровой трансформации и оператор "Vodafone Украина" запустили пилотный проект покрытия интернетом участка от "Борисполя" в Киев.

 

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Пилот организовывали совместно Минцифры, "Vodafone Украина" и Нацкомиссия, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации.

Проект позволил рассчитать затраты на километр железной дороги при условии, что зайдут все три оператора, два или один. Но, по словам гендиректорки "Vodafone Украина" Ольги Устиновой, этот проект для бизнеса "чисто убыточный и требует больших инвестиций".

По ее словам, в настоящее время модель финансирования этого проекта обсуждают с госрегулятором и Министерством цифровой информации.

"Мы ищем сейчас модель, каким образом нужно инвестировать в железную дорогу. Не может здесь нагрузки быть только на мобильных операторов", - заявила Устинова.

Вице-премьер министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что до середины декабря в Минцифры ожидают иметь четкий план и по дорогам, и по "Укрзализныци".

Минцифры вместе с операторами мобильной связи "Киевстар", "Vodafone Украина" и "lifecell" в 2021 году планируют сосредоточиться на покрытии дорог скоростным мобильным интернетом.

Источник

железная дорога, Минцифры
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