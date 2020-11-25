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На выплату госдолга пошла каждая восьмая гривня бюджета-2020 - Счетная палата

25.11.2020 / 14:22
За январь - сентябрь государственный долг Украины увеличился на 347 млрд грн или 17% - до 2,3 трлн грн, только на обслуживание долга была направлена каждая восьмая гривня доходов госбюджета.

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

"Государственный долг за 9 месяцев 2020 года увеличился на 347 млрд грн, или 17% - до 2,3 трлн грн. В основном - из-за девальвации гривни. Только на обслуживание долга была направлена каждая восьмая гривня доходов госбюджета", - написал Пацкан.

По его словам, в январе-сентябре доходы бюджета составили 75,6% плана на год. Это высокий уровень выполнения, обусловлен прежде всего уменьшением в апреле объема доходов на 117 млрд грн. По оценке специалистов Счетной палаты, при таких условиях план доходов в 2020 году может быть перевыполнен.

"В то же время, ситуация с расходами не такая оптимистичная. Так, в январе-сентябре расходы общего фонда на 93 млрд грн, или 11%, меньше плана на отчетный период. Только один пример - вследствие просчетов при подготовке решений о выделении средств из Фонда COVID- 19, длительного утверждения паспортов отдельных бюджетных программ, незавершения процедур закупок не использованы 24,8 млрд грн по 20-и из 25-ти бюджетных программ", - отметил Пацкан.

Напомним, за январь-сентябрь 2020 года по внешним обязательствам с учетом процентных платежей правительством были выплачены более 5,5 млрд долл., из них 3,1 млрд долл. - в третьем квартале.

В апреле Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2020 год, согласно которым дефицит госбюджета был увеличен на 202 млрд грн (до 298,4 млрд грн), доходы сокращены на 119,75 млрд грн (до 975,8 млрд грн), а расходы увеличены на 82,4 млрд грн (до 1266,4 млрд грн).

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госдолг, Счетная палата
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