Из COVID-фонда уже использовали более 60% средств

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"По состоянию на 20 ноября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 использованы 41 млрд грн, что составляет 62% от общей суммы в 66 млрд грн", - сказано в сообщении.

На мероприятия в сфере здравоохранения направили 7,8 млрд грн из предусмотренных 18,5 млрд грн, а именно:

на повышение надбавок и доплат медицинским работникам использовано 4,2 млрд грн из предусмотренных 6,1 млрд грн,

на строительство и ремонт приемных отделений направлено 1,7 млрд грн,

на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты использовано 0,8 млрд грн из предусмотренных 4 млрд грн,

местным бюджетам перечислено субвенцию на обеспечение больниц кислородом в размере 571 млн грн из 1,5 млрд грн,

на закупку оборудования для приемных отделений опорных больниц использовано 0,5 млрд грн из предусмотренных 4,7 млрд грн, или 10,6%

на закупку аппаратов ИВЛ потрачено 42 млн грн из предусмотренных 100 млн грн.

На мероприятия по соцзащите направили 9,4 млрд грн из предусмотренных 11,7 млрд грн. Указано, что 6,8 млрд грн перечислили Фонду общеобязательного государственного страхования на случай безработицы, а Фонду социального страхования - 1,7 млрд грн.

Кроме того, 0,8 млрд грн использовано на выплату пособия на детей физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога.

По состоянию на 1 ноября пособие на детей получили 86949 ФЛП; пособие по безработице перечислили на счета 467 662 человек, а работодателям перечислены средства для выплаты 354 148 работникам пособия по частичной безработице на период карантина.

Также осуществили выплаты материального обеспечения 32 220 лицам и выплату пособий по временной нетрудоспособности 198341 лицу.

"На мероприятия в сфере стимулирования экономики использовано 20,8 млрд грн, из предусмотренных 32,4 млрд грн, или 64%. На осуществление строительства, реконструкции, ремонта и содержания автодорог общего пользования государственного значения перечислены 20,76 млрд грн из предусмотренных 31 45 млрд грн, или 66%", - говорится в сообщении.

На государственную поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий использовано 58 млн грн из предусмотренных 1 млрд грн, или 5,8%.

На обеспечение правопорядка использовали 2,5 млрд грн из 2,7 млрд грн или 92%.

Кроме того, на восстановление расходов, которые были сокращены при создании Фонда, предусмотрели 524 млн грн. Из них сейчас использовано 324 млн грн или 50%.

Напомним, по состоянию на 6 ноября было известно, что из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовали 39 млрд грн, что составляет 59% выделенных средств.

По состоянию на 23 октября из Фонда борьбы с COVID-19 потратили 52% от общей суммы. Это 34,1 млрд гривен из 66 млрд.

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