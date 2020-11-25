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Зеленский: налоговый долг 4 миллионов украинцев до 3 тысяч гривен аннулируют

25.11.2020 / 11:15
Президент Владимир Зеленский заявил, что почти 4 млн украинцам, имеющих налоговый долг до 3,06 тыс грн, этот долг аннулируют.

Об этом он рассказал в своем блоге.

"Погашение налогового долга. Почти 4 млн граждан, имеющих налоговый долг до 3,06 тыс грн, этот долг будет аннулирован", - сказал президент.

Также, по его словам, предусматриваются налоговые каникулы. При усилении ограничительных мер 200 тыс физических лиц - предпринимателей 1-й группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ.

Напомним: президент Владимир Зеленский заявил, что в Раду в ближайшее время подадут законопроекты относительно мер по поддержке граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями, в частности, ФОПы и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс. грн.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство "готово подставить плечо", чтобы поддержать предпринимателей при усилении карантина выходного дня.

Тем временем возле Кабинета Министров прошла акция рестораторов # МаюПравоПрацювати против введения "карантина выходного дня".

В Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что жесткий локдаун и закрытия большинства бизнесов на выходные принесут больше вреда, чем пользы.

Источник

налоговый долг, Зеленский
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