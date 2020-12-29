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Кабмин установил на I кв. 2021г единый тариф на э/э для населения 1,68 грн/кВт-ч и продлил режим спецобязательтв

29.12.2020 / 15:14
Правительство Украины продлило режим спецобязателбств на рынке электроэнергии до 31 марта 2021 года и установило единый тариф на э/э для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч и цену продажи э/э НАЭК "Энергоатом" в рамках ПСО по цене 150 грн/МВт-ч.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 28 декабря.

"Проект Минэнерго по спецобязательствам на рынке электроэнергии предусматривает продление с 1 января по 31 марта 2021 года спецобязательств, установление на период до 31 марта фиксированной цены для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВ-ч с НДС и продажу "Энергоатомом" э/э в рамках ПСО по двусторонним договорам "Гарантированному покупателю" по цене 150 грн/МВт-ч", – представил проект изменений в постановление № 483 глава Минэнерго Юрий Витренко.

Как сообщалось, население оплачивало первые 100 кВт-ч по цене 0,9 грн/кВт-ч.

Источник

электроэнергия, единый тариф
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