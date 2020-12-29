Войти | Зарегистрироваться
14:59

вторник,
29 декабря
Онлайн
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Госбюджет-2021 предусматривает дефицит в 5,5% ВВП или 246 млрд грн

29.12.2020 / 13:51
Государственный бюджет на 2021 год предусматривает дефицит в 5,5% ВВП, или 246,6 млрд грн, свидетельствует текст закона, обнародованный на сайте Министерства финансов 28 декабря.

Согласно ему, доходы госбюджета в следующем году определены в размере 1,084 трлн грн, в том числе 959,854 млрд грн, расходы - 1,32 трлн грн и 1,183 трлн грн соответственно.

Порог объема дефицита госбюджета определен в сумме 246,635 млрд грн, в том числе по общему фонду - 220,861 млрд грн.

Как указано в обнародованном Минфине законе, пороговый объем госдолга определен в размере 2,544 трлн грн, пороговый объем гарантированного долга - 350,489 млрд грн.

Согласно ему, заимствования в 2021 году должны составить 701,767 млрд грн, в том числе внешние - почти 204,5 млрд грн, при этом плановые погашения определены в размере 498,375 млрд грн, в том числе 98,887 млрд грн - по внешним обязательствам.

Как ожидается, приватизация в 2021 году должна принести 12 млрд грн.

Источник

Госбюджет, ВВП
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.