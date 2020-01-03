Войти | Зарегистрироваться
14:03

пятница,
03 января
Онлайн
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Госбюджет-2019 сведен с дефицитом 72,4 млрд грн, или 1,8% ВВП

03.01.2020 / 13:12
Государственный бюджет за 2019 год сведен с дефицитом 72,4 млрд грн, или 1,8% ВВП, сообщило Министерство финансов со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ).

"По оперативным данным ГКСУ общий дефицит был меньше, чем плановый, и составил 72,4 млрд грн (что по оценкам составило, приблизительно, 1,8% ВВП). В частности, дефицит общего фонда госбюджета был в рамках планового показателя в 69 млрд грн", – сообщается на сайте министерства.

Дефицит госбюджета был профинансирован за счет заимствований – они перевыполнены на 4% к плановому показателю, поскольку поступления от приватизации составили 0,5 млрд грн, то есть 3,1% плана.

Доходы госбюджета по итогам 2019 года возросли на 5,5% в годовом измерении и составили 879,8 млрд грн, по общему фонду доходы госбюджета недовыполнены на 3,1% к росписи, сообщил Минфин.

"Доходы общего фонда госбюджета от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) выросли на 19,9% до 110 млрд грн и превысили план на 3,6% из-за более высокого роста средней зарплаты, чем было заложено в бюджете. Лучшие финрезультаты предприятий способствовали росту поступления от налога на прибыль предприятий на 11,8% - до 107,1 млрд грн, что на 12,1% больше по сравнению с планом", – пояснил Минфин.

Расходы госбюджета по общему фонду в 2019 году составили 950 млрд грн, что на 3,2% меньше по сравнению с плановыми показателями, свидетельствуют оперативные данные ГКСУ. Минфин подчеркнул, что правительство в 2019 году полностью профинансировало защищенные статьи.

"В то же время ниже плановых было обслуживание госбюджета в результате более крепкой гривни и эффективного управления долгом Минфина, в частности, более стремительного снижения доходности по заимствованиями (общая экономия включительно с изменениями в госбюджет-2019 составила 25,3 млрд грн по сравнению с начальным планом на 2019 год: в частности, 21,6 млрд грн, учтенных в изменениях, и еще дополнительно 3,7 млрд грн после внесения изменений)", – указал Минфин.

Кроме того, в министерстве отметили экономию по ряду соцпрограмм: 6,9 млрд грн – экономия по субвенции семьям с детьми, малообеспеченным семьям в связи с более низким уровнем рождаемости и низкою популярностью программы "муниципальная няня"; 2 млрд грн составила экономия субвенции на жилищно-коммунальные льготы и субсидии, 1,1 млрд грн – на субвенции по твердому и жидкому бытовому топливу и сжиженному газу, что министерство поясняет более быстрым ростом доходов населения по сравнению с тарифами и теплой погодой в ноябре.

Источник

Госбюджет, ВВП, дефицит бюджета
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.