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Выплаты по госдолгу Украины в 2021г составят $16 млрд - Минфин

29.12.2020 / 10:45
Выплаты по государственному долгу Украины в 2021 году составят $16 млрд, что почти вдвое больше годовой суммы погашения в 2022-м и 2023 годах.

Такие данные Министерство финансов привело в инвестпрезентации.

Согласно им, $8,2 млрд из указанной суммы - это выплаты по внутреннему долгу, $3,4 млрд - по внешнему, а также $2,7 млрд - обслуживание внутреннего долга и $1,8 млрд грн - внешнего.

В последующие годы выплаты по госдолгу будут снижаться до $8,6 млрд грн в 2022 году, $8,9 млрд - в 2023-м, указано в презентации.

Далее погашения госдолга составят $10,1 млрд в 2024-м и $8,1 млрд в 2025-м соответственно.

Согласно прогнозам Минфина, платежи по госдолгу в 2020 году составят 511,86 млрд грн, в том числе 195,25 млрд грн по внешним обязательствам. Официальный курс доллара, по которому Минфин рассчитывает долг, в ноябре составил до 28,47 грн/$.

Источник

выплаты, госдолг, Минфин
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