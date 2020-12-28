Войти | Зарегистрироваться
09:54

понедельник,
28 декабря
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

В 2021 год заходим с прогнозом роста экономики на 5% - Шмыгаль

28.12.2020 / 09:44
В 2021 году, согласно экономическому прогнозу правительства, рост экономики Украины должен составить не менее 5%, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В 2021 год мы заходим с прогнозами о росте экономики почти +5%. Для этого у нас с вами есть все необходимое: стратегия, ресурсы и готовность совместно работать ради блага своей страны", - написал Шмыгаль на странице в соцсети Фейсбук 27 декабря.

Глава правительства отметил, что по состоянию на 23 декабря общий фонд государственного бюджета был выполнен на 100%.

"До конца года доходы бюджета будут существенно перевыполнены. Когда наше правительство пришло в марте, отставание по доходам составило почти 40 млрд грн. Благодаря активной работе по борьбе со схемами и скрутками эту цифру удалось нивелировать. По сравнению с прошлым годом налоговые органы завершают год с увеличением пошлин на более чем 60 млрд грн", - отметил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что государство полностью выполняет свои обязательства, в частности, по финансированию капитальных расходов.

"На Едином казначейском счету по состоянию на 23 декабря было более 60 млрд грн, и это абсолютный рекорд на эту дату. Все долги по зарплате шахтерам выплачены, средства на закупку вакцин выделены, доплаты в размере 8 тыс. грн украинцам, деятельность которых будет прекращена вследствие "карантина зимних каникул", уже осуществляется", - подытожил он.

Источник

рост экономики, Шмыгаль
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 декабря
27 декабря
26 декабря
25 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.