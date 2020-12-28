В 2021 год заходим с прогнозом роста экономики на 5% - Шмыгаль

"В 2021 год мы заходим с прогнозами о росте экономики почти +5%. Для этого у нас с вами есть все необходимое: стратегия, ресурсы и готовность совместно работать ради блага своей страны", - написал Шмыгаль на странице в соцсети Фейсбук 27 декабря.

Глава правительства отметил, что по состоянию на 23 декабря общий фонд государственного бюджета был выполнен на 100%.

"До конца года доходы бюджета будут существенно перевыполнены. Когда наше правительство пришло в марте, отставание по доходам составило почти 40 млрд грн. Благодаря активной работе по борьбе со схемами и скрутками эту цифру удалось нивелировать. По сравнению с прошлым годом налоговые органы завершают год с увеличением пошлин на более чем 60 млрд грн", - отметил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что государство полностью выполняет свои обязательства, в частности, по финансированию капитальных расходов.

"На Едином казначейском счету по состоянию на 23 декабря было более 60 млрд грн, и это абсолютный рекорд на эту дату. Все долги по зарплате шахтерам выплачены, средства на закупку вакцин выделены, доплаты в размере 8 тыс. грн украинцам, деятельность которых будет прекращена вследствие "карантина зимних каникул", уже осуществляется", - подытожил он.

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