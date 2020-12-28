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"Нафтогаз" повысил цену на газ для бытовых потребителей

28.12.2020 / 09:03
"Нафтогаз" повысил цену на газ для бытовых потребителей
Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" повысила цену газа для бытовых клиентов на 14% в январе.

Об этом свидетельствует сообщение компании

Отмечается, что цены на природный газ для бытовых клиентов в январе 2021 года установлены на уровне 7,22 гривен за куб.м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

В декабре текущего года цена составляла 6,33 грн.

Дословно: "Изменение цен на газ в январе обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо. Вместе с тем ГК "Нафтогаз Украины", начиная с августа, предлагает своим клиентам газ по одним из самых низких цен среди поставщиков".

Источник

газ, цена газа
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