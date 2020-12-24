Каждая седьмая гривня доходов госбюджета идет на обслуживание долга – Счетная палата

Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выполнение бюджета-2020.

"Каждая седьмая гривня доходов госбюджета идет на обслуживание долга. Каждый украинец за обслуживание госдолга в 2020 году уплатил по 3 тыс грн", - сказал Пацкан.

Он уточнил, что назвал цифры по состоянию на начало декабря, а полный анализ бюджета-2020 будет в следующем году, поскольку наибольшие платежи идут в декабре.

"Самая большая наша проблема - это заимствования. Это треть госбюджета", - подчеркнул Пацкан.

Глава Счетной палаты отметил, что в госбюджете на 2020 год на погашение госдолга сначала было предусмотрено 346 млрд грн. А по факту, по состоянию на 1 декабря, уже потрачено 357,4 млрд грн, и эта сумма к концу года возрастет.

"Из позитива - общий объем доходов в госбюджет за январь-ноябрь действительно вырос. Перевыполнение плана - на 3,3 млрд грн. Меньше оптимизма относительно расходов. В январе-ноябре расходы на 101 млрд грн меньше плана.

Недовыполнение плана - это Государственная таможенная служба. Но хочу напомнить, что в апреле показатели бюджета были скорректированы. Доходы, например, были уменьшены на 116 млрд грн", - добавил он.

Он подчеркнул, что последние месяцы происходило перевыполнение доходов Государственной налоговой службой. А больше всего невыполнение - в Государственной таможенной службе.

Напомним: за январь-ноябрь 2020 года госбюджет выполнен с дефицитом 117,2 млрд грн, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 130,7 млрд грн при росписи общего фонда этого периода в сумме 236,9 миллиардов гривен.

Кабмин завершает бюджетный год с оптимизмом и обеспечит финансирование всех выплат из госбюджета для людей, а бюджет-2021 является реалистичным и сбалансированным, заявил премьер Денис Шмыгаль.

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