Войти | Зарегистрироваться
15:49

четверг,
24 декабря
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Каждая седьмая гривня доходов госбюджета идет на обслуживание долга – Счетная палата

24.12.2020 / 14:52
За 11 месяцев 2020 года на погашение госдолга Украина уже потратила 357,4 млрд грн - каждая седьмая гривня доходов госбюджета идет на обслуживание долга.

Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выполнение бюджета-2020.

"Каждая седьмая гривня доходов госбюджета идет на обслуживание долга. Каждый украинец за обслуживание госдолга в 2020 году уплатил по 3 тыс грн", - сказал Пацкан.

Он уточнил, что назвал цифры по состоянию на начало декабря, а полный анализ бюджета-2020 будет в следующем году, поскольку наибольшие платежи идут в декабре.

"Самая большая наша проблема - это заимствования. Это треть госбюджета", - подчеркнул Пацкан.

Глава Счетной палаты отметил, что в госбюджете на 2020 год на погашение госдолга сначала было предусмотрено 346 млрд грн. А по факту, по состоянию на 1 декабря, уже потрачено 357,4 млрд грн, и эта сумма к концу года возрастет.

"Из позитива - общий объем доходов в госбюджет за январь-ноябрь действительно вырос. Перевыполнение плана - на 3,3 млрд грн. Меньше оптимизма относительно расходов. В январе-ноябре расходы на 101 млрд грн меньше плана.

Недовыполнение плана - это Государственная таможенная служба. Но хочу напомнить, что в апреле показатели бюджета были скорректированы. Доходы, например, были уменьшены на 116 млрд грн", - добавил он.

Он подчеркнул, что последние месяцы происходило перевыполнение доходов Государственной налоговой службой. А больше всего невыполнение - в Государственной таможенной службе.

Напомним: за январь-ноябрь 2020 года госбюджет выполнен с дефицитом 117,2 млрд грн, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 130,7 млрд грн при росписи общего фонда этого периода в сумме 236,9 миллиардов гривен.

Кабмин завершает бюджетный год с оптимизмом и обеспечит финансирование всех выплат из госбюджета для людей, а бюджет-2021 является реалистичным и сбалансированным, заявил премьер Денис Шмыгаль.

Источник

бюджет, Счетная палата
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.