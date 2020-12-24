Реальный ВВП в III квартале достиг триллиона гривен

Об этом сообщает Госстат.

Так, номинальный ВВП страны (в фактических ценах) составляет 1,157 трлн грн, реальный ВВП (в ценах прошлого года) - 1,1 трлн грн.

Падение объема ВВП замедлилось. В III квартале 2020 году объем ВВП сократился на 3,5% против 2019 года. Для сравнения, во II квартале падение составило -11,4%, а -1,3% в I квартале.

Реальный ВВП с учетом сезонности вырос на 8,5% против предыдущего квартала.

Изменение дефлятора ВВП составляет 7,9%

Напомним: ранее Госстат по оперативной оценке сообщал, что в 3 квартале 2020 года реальный ВВП Украины увеличился на 8,5% по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с 3 кварталом 2019 - уменьшился на 3,5%.

В Минэкономики оценивают падение ВВП Украины за 10 месяцев 2020 в 5,2% и ожидают спада ВВП на 5% по итогам 2020 года.

Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 5,5%, в следующем году прогнозируют его рост на 3%.

Падение валового внутреннего продукта Украины в апреле-июне 2020 года составило 11,4% к аналогичному периоду 2019 года.

В Национальном банке считают, что основными факторами падения ВВП Украины во II квартале стало сокращение внутреннего спроса из-за пандемии, сокращение инвестиций и внешней торговли.

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