Судьи рассказали о схеме экономии на зарплатах сотрудников аппаратов судов

Глава Кассационного административного суда Михаил Смокович лично опекался легализацией уменьшения вознаграждения судей путем уменьшения расчётной величины, которую можно применять при начислении. В Министерстве финансов и Государственной судебной администрации (ГСА) ждали это решение.

Как напомнили в телеграмм-канале «Под Мантией», только из-за того, что поднялся шум и все осознали, что произошло и схему по судьям отложили.

Так, по словам судей, сейчас решили взяться за заработные платы аппарата судов. Придумали делать выплаты с учетом с учётом коэффициента полезного действия (КПД). На этом планируется экономить до 30 %.

«ГСА потирает руки. Минфин в восторге. ВС сможет спокойно докупить ещё пару блокнотов с эмблемами и отремонтировать очередной кабинет. Только зачем вам новые нормы писать? Ведь сейчас заработную плату работникам аппарата не выплачивают в полном объёме, хотя нагрузка на одного работника аппарата суда за 2-3 человек. В местных судах идёт отток кадров, а о престижности работы в судах уже давно молчат», - отметили судьи.

И, все же, хотелось бы увидеть реакцию руководства судебной власти, но ее не последовало.

«Мы подождал сутки с момента появления новости. Хотели посмотреть на реакцию Главы ВС Данишевской, Главы ССУ Монича. Констатируем. Все стабильно. Реакция отсутствует. Пациент в клинической коме. Даже заметки не дали. Чужды им проблемы судов. О стратегических задачах думают. Ну а че? Сливаешь судей, сливай и аппарат судов», - резюмировали судьи.