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Главам ВС и КАС следует изменить тактику и быстро рассмотреть постановление о введенном карантине

13.04.2020 / 21:03
Нет карантина, нет и ограничений по выплатам

Вознаграждение судей прямо зависит от наличия введенного карантина. Если карантина нет, то и выплаты судьям вернутся к прежним показателям.

Об этом сообщает телеграм-канал «Под Мантией».

Так, судьи напомнили, что на днях в беседе главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка с главой Кассационного административного суда (КАС) Михаилом Смоковичем была достигнута договоренность, чтобы дела о введении карантина рассматривали в суде долго.

Отмечается, что этот разговор состоялся до того, как депутаты и Кабинет министров Украины «кинули» главу Верховного суда (ВС) Валентину Данишевскую.

«Думаем самое время изменить тактику Главам ВС и КАС и дать сигнал в Киевский окружной суд, чтобы те быстро рассмотрели постановление о введенном карантине. Мы же помним, что нет карантина, нет и ограничений вознаграждения», - говорится в сообщении судей.

Напомним, 29 марта Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в связи с пандемией коронавируса будут максимально сокращены зарплаты чиновников и судей.

Ожидалось, что судьям будут начислять 10 минимальных зарплат (47 230 грн), а ко всему, что выше, будет применяться коэффициент 0,5. При таком расчете, например, судьи первой инстанции теряли в среднем около 15 тыс. грн.

Однако в новой редакции статьи 29 законопроекта №3279 судейское вознаграждение судей всех инстанций ограничивалось исключительно 10 МЗП. С учетом налогов получалось, что с 1 апреля и до завершения карантина украинские судьи будут получать около 38 тыс. грн.

В понедельник, 13 апреля, Верховная рада Украины приняла за основу и в целом доработанный законопроект об изменениях в бюджет-2020 в связи с ситуацией с коронавирусом.

Этим законом ограничены выплаты членам исполнительных органов и наблюдательных советов, народным депутатам, судьям, прокурорам и другим лицам.

Как мы сообщали ранее, вопрос уменьшения вознаграждения судьям был решён, при этом с их мнением никто считаться не намерен.

«Уменьшать можно. Была подтверждена ранее данная гарантия, что судьи не получат в судах решение о проведении перерасчётов. Никаких компенсаций не будет», - рассказали судьи.

судьи, зарплата, выплаты
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