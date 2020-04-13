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В Киево-Печерской лавре рассказали о двух случаях смерти монахов и попросили молитв о здравии братии

13.04.2020 / 21:00
В Киево-Печерской лавре рассказали о двух случаях смерти монахов и попросили молитв о здравии братии
Киево-Печерская лавра Источник: Центр информации УПЦ
Реквизиты для помощи указаны на сайте Киево-Печерской лавры

Наместник и монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры просят молитв об обители, братии и о новопреставленных монахах.

 Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт лавры, из-за пандемии коронавируса доступ верующих в монастырь закрыт.

«В связи с распространением на территории Украины коронавируса COVID-19 в лавре были прекращены общественные богослужения. Просим всех усилить молитвы о братии и о нашей главной святыне - Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, о новопреставленных архимандрите Нектарии и иеродиаконе Науме», - сообщили на сайте монастыря.

 В пресс-службе лавры отметили, что «на сегодняшний день больше всего случаев коронавируса зафиксировано в Киеве, а лавра является неотъемлемой частью столицы и расположена в самом ее центре, поэтому также подвержена этим угрозам».

 «Просим всех неравнодушных людей оказать посильную финансовую помощь. Пусть Господь благословит и укрепит всех нас, а молитвами преподобных отцов Печерских избавит нашу страну от этого губительного поветрия!», - обратились насельники монастыря.

Реквизиты для помощи указаны на сайте Киево-Печерской лавры.

 

Источник: Inpress.ua
упц
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