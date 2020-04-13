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Черновицкий митрополит объяснил, что на Вербное воскресение верующие молились с соблюдением санитарных норм

13.04.2020 / 20:54
Черновицкий митрополит объяснил, что на Вербное воскресение верующие молились с соблюдением санитарных норм
Свято-Духовский кафедральный собор Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Мелетий рассказал, что перед выходными губернатор рекомендовал не собирать людей в соборе в связи с введением комендантского часа, однако запретить людям приходить в храм нельзя

В Черновцах во время богослужения на Вербное воскресенье в Свято-Духовском кафедральном соборе были соблюдены все санитарные нормы и рекомендации по защите от коронавируса.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий заявил изданию «Страна», отмечая большое количество верующих во время праздничного богослужения в соборе.

«О массовом скоплении прихожан написало местное издание АСС, которое является ангажированным и правонационалистическим. Они опубликовали несколько фотографий из нужного им ракурса и написали о том, что возле церкви в Черновцах довольно многолюдно, эту новость тиражировали все СМИ. Хочу сказать, что в условиях карантина людей было много, до 200 человек, но это количество несоизмеримо с тем сколько прихожан ходило в собор до того, как не было карантина, от трех до десяти тысяч. Площадь собора позволяет чтобы 200 человек придерживались безопасной дистанции 2 метра», - сказал владыка.

 По его словам, внутри собора находились несколько людей, запускали по десять человек. «Мы сделали все необходимое для того, чтобы соблюсти все рекомендации по защите от коронавируса: выдавали защитные маски тем, у кого их не было, у нас был антисептик. Но мы же не можем смотреть за тем, чтобы все люди придерживались необходимой дистанции между друг-другом. На территории собора во время богослужения дежурили 10 сотрудников полиции, которые следили за соблюдением карантинных ограничений. Все прошло очень мирно, без конфликтов», - отметил он.

 Митрополит Мелетий рассказал, что перед выходными губернатор рекомендовал не собирать людей в соборе в связи с введением комендантского часа, однако запретить людям приходить в храм нельзя.

 «Если я сейчас закрою церкви, мне завтра мои верующие скажут, что я безбожник. Поэтому я людям рассказываю об опасности, но сказать, что не ходите в церковь - это недопустимо и я такого делать не буду. Никаких штрафов или уведомлений за то, что мы провели богослужение в Вербное воскресенье, я не получал», - сообщил архиерей.

Источник: Inpress.ua
упц
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