Киевляне высказались по поводу "неполноценных детей" Кличко. ВИДЕО

Жители украинской столицы высказали сомнения по поводу действий Виталия Кличко в обстановке борьбы с эпидемией. Такой вывод следует из опроса, проведенного журналистами Новости Украины – From-UA на улицах Киева, пишут Версии.

Одним из поводов послужил очередной ляп столичного градоначальника, который, выступая на брифинге для журналистов по ситуации с коронавирусом в украинской столице, назвал COVID-положительных несовершеннолетних пациентов «неполноценными».

«Среди больных – двое неполноценных детей: 16-летний парень и 17-летняя девушка», - рассказал Кличко.

Материал о «Неполноценных детях Кличко» вызвал небывалый ажиотаж и волну гнева в адрес столичного градоначальника. В связи с этим корреспонденты Новости Украины - From-UA провели собственный, небольшой опрос киевлян.

Как они относятся к мэру Кличко и что думают по этому поводу - смотрите ниже: