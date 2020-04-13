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В Житомире УПЦ приобрела аппарат ИВЛ для городской больницы и помогает малоимущим

13.04.2020 / 18:11
В Житомире УПЦ приобрела аппарат ИВЛ для городской больницы и помогает малоимущим
Митрополит Никодим Источник: Центр информации УПЦ
Именно врачи в нынешней ситуации оказались самыми незащищенными, мы за них молимся и по мере возможности поддерживаем благотворительно

Житомирская епархия Украинской Православной Церкви не остается в стороне от проблем, которые сегодня существуют в Украине из-за коронавируса, и в условиях карантина оказывает поддержку всем, кто особенно нуждается в помощи.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим (Горенко) рассказал в интервью «Першому Козацькому».

«Наша епархия будет передавать Городской больнице №2 в Житомире аппарат искусственной вентиляции легких. Это очень дорогостоящий аппарат, он стоит 98 тысяч гривен. Наша епархия его уже заказала и внесла предоплату», - сообщил владыка.

По его словам, именно врачи в нынешней ситуации оказались самыми незащищенными и «мы за них молимся, по мере возможности их поддерживаем благотворительно - закупаем и передаем маски, антисептические спреи, чтобы они могли обеспечить себе хотя бы такую минимальную безопасность».

«Мы четко исполняем все распоряжения, которые дает нам Синод Украинской Православной Церкви, в том числе о поддержке больных, немощных людей, пожилых, которые не имеют того благосостояния, которое должно быть у человека. И наша Церковь, конечно, помогает. В первую очередь мы помогаем социально малообеспеченным людям, детям, сиротам. По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и при поддержке фонда Вадима Новинского мы передали 3000 тестов в нашу областную лабораторию, которые определяют коронавирус, за что врачи были благодарны», – отметил митрополит Никодим.

Социальный отдел Житомирской епархии приготовил 150 пасхальных корзин для малообеспеченных людей в Калиновке, в Сангурах и Левкове.

Владыка отметил, что в условиях карантина храмы Житомирской епархии не закрыты и в них ежедневно совершаются богослужения, с полным соблюдением всех необходимых санитарных и противоэпидемических норм.

Источник: Inpress.ua
упц
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