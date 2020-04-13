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В УПЦ призвали во время карантина соблюдать информационный пост

13.04.2020 / 18:08
В УПЦ призвали во время карантина соблюдать информационный пост
Источник: Центр информации УПЦ
По словам архиепископа Алексия, необходимо воздерживать себя от преждевременных выводов, которые переходят в осуждение духовенства и Священноначалия

Верующим в период испытаний пандемией коронавируса важно отнестись друг к другу с терпением и ограничить просмотр телевизора и соцсетей.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Вознесенской епархии, об этом сказал архиепископ Вознесенский и Первомайский Алексий в своем обращении к пастве.

«Принимая во внимание психологическое состояние нашего народа, настоятельная просьба: категорически воздержаться от просмотра телевизора, который нагнетает обстановку и вводит в отчаяние людей, подрывая тем самым психическое здоровье населения, а также ограничить себя в интернет-пространстве. В частности, в социальных сетях, которые тоже являются распространителями ложной и негативной информации, которая приводит людей к отчаянию и вредит как духовному, так и физическому здоровью», - отметил владыка.

Он напомнил о том, что в период очередных испытаний важно дать правильную оценку происходящему и относиться друг к другу с терпением и уважением.

По словам архиепископа Алексия, необходимо «воздерживать себя от преждевременных выводов, которые переходят в осуждение духовенства и Священноначалия».

«Не распространять слухи и не поддаваться панике - провоцирующих и компрометирующих Церковь Мать. Помните о том, что всякое зло побеждается только Любовью истиною. Быть послушными голосу Церкви. Сохранять своё человеческое и христианское достоинство», - призвал архиепископ Алексий.

Источник: Inpress.ua
упц, коронавирус
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