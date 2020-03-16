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Митрополит Онуфрий дал наставления верующим о том, как себя вести во время пандемии коронавируса

16.03.2020 / 10:21
Митрополит Онуфрий дал наставления верующим о том, как себя вести во время пандемии коронавируса
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
Блаженнейший призвал верующих не пренебрегать санитарными нормами

Не пренебрегать санитарными нормами, а главное - усилить молитву, быть внимательными к своим грехам и очищать их покаянием.  

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, такие духовные наставления в связи с распространением коронавируса дал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своей воскресной проповеди.

«Многие люди спрашивают: что делать? Как себя вести? Вы знаете, что Церковь встречает такие трагедии не впервые. В истории Церкви много раз были разные эпидемии, холеры, дизентерии и так далее», — напомнил он.

Блаженнейший призвал верующих не пренебрегать санитарными нормами.

«В такие времена Церковь всегда призывала людей придерживаться санитарных норм, и мы не должны пренебрегать ими», - сказал Предстоятель.

Самым главным в такое время для верующего человека остаются молитва и покаяние.

«Если мы будем молиться, будем просить Бога, будем каяться в своих грехах, то мы уничтожим эту болезнь. Поэтому самое главное в этом, даже не столько санитарные нормы, сколько молитва и покаяние», - подчеркнул Митрополит Онуфрий.

Он отметил, «что Бог попускает нам испытания не за наши добродетели, а за наши грехи. И чтобы избавиться от этого испытания, чтобы его перенести достойно, мы должны сказать: “Господи, прости меня, я грешный. Я согрешил и виноват, и достойный наказания, но прошу тебя, Господи, помилуй меня по Твоей милости”. Это то, что может помочь всем нам преодолеть это искушение, испытание, которое сегодня нас настигло».

«Пусть Господь молитвами преподобных отцов Печерских, память которых мы сегодня (15 марта, - ред.) совершаем, помогает нам жить в покаянии, в посте и добрых делах, и молиться Богу, чтобы Бог простил нам наши грехи, чтобы нас была Божья благодать в этой земной жизни и в жизни вечной», — пожелал Митрополит Онуфрий.

Источник: Inpress.ua
упц, коронавирус, митрополит Онуфрий
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