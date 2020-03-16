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УЗ прекращает международные пассажирские перевозки

16.03.2020 / 10:23
Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что публичное акционерное общество "Укрзализныця" прекращает международные пассажирские железнодорожные перевозки.

В частности -  с 17 марта (в ночь с 16 на 17) до завершения периода карантина, вызванного вспышкой острой респираторной болезни COVID-19, или до принятия соответствующих постановлений правительства. Об этом глава МИУ написал в своем Facebook.

Внутреннее железнодорожное пассажирское сообщение сейчас осуществляется в штатном режиме согласно графику.

"Международные железнодорожные грузовые перевозки, согласно решению правительства, продолжаются. Укрзализныця постоянно принимает меры по противодействию занесению и распространению в Украине нового коронавируса. В частности, осуществляется регулярная влажная уборка и дезинфекция вокзальных помещений, пассажирских вагонов в пути следования и в пунктах оборота", - отметил Криклий.

По его словам, каждый час проводится дополнительная дезинфекция в местах наибольшей концентрации пассажиров. Также обеспечено выделение, оборудование и надлежащее состояние санитарных тупиков для проведения карантинных мероприятий на случай эпидемических осложнений в поездах; проведены инструктажи членов поездных бригад по вопросам выявления и профилактики заболеваний; на вокзалах обустраиваются помещения для временной изоляции больных с признаками инфекции.

Источник 

коронавирус, Укрзализныця, международные перевозки
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