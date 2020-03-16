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Тысячи верующих УПЦ отметили Собор всех преподобных Киево-Печерских

16.03.2020 / 10:38
Тысячи верующих УПЦ отметили Собор всех преподобных Киево-Печерских
УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и единство Православной Церкви

Тысячи верующих Украинской Православной Церкви 15 марта отметили Собор всех преподобных Киево-Печерских.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, в Успенском соборе Киево-Печерской лавры Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию. Ему сослужили представители епископата и духовенство.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и единство Православной Церкви. Также была вознесена особая молитва с просьбой избавления от вируса.

После чтения Евангелия Предстоятель обратился к верующим со словом проповеди. Он рассказал об учении, которое защищал святитель Григорий Палама, объяснил верующим, почему христианские подвижники были особенно счастливы, хотя и терпели телесные скорби, а также подбодрил паству перед угрозой новой эпидемии.

Митрополит Онуфрий отметил богослужебными наградами братию обители в священном сане.

После Литургии священнослужители и верующие отправились крестным ходом к Ближним пещерам обители, где был совершен молебен преподобным отцам Киево-Печерским.

Источник: Inpress.ua
упц, киево-печерская лавра, Митрополит Онуфрий
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